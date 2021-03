Servizio gestione canile: manifestazione di interesse

L’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento della gestione del Servizio di gestione del canile sanitario e del servizio di cattura animali (cani e gatti) vaganti e/o feriti.

Nell'avviso sono descritte tutte le attività richieste per lo svolgimento dei servizi, che avranno durata di un anno. Gli operatori economici interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse in carta semplice, su modello predisposto, con allegati una copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, ed una breve relazione circa esperienze eventualmente maturate in servizi attinenti a quelli descritti nell'avviso.

Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire al Comune di Massa – Settore Ambiente - Via Porta Fabbrica n. 1 – 54100 Massa (MS), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 aprile 2021 secondo una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it

a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00)

mediante raccomandata postale o corriere.

Faranno fede la data e l’ora del timbro di arrivo al Protocollo Generale.



Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi, contenente la manifestazione di interesse dovrà riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA ANIMALI (CANI E GATTI) VAGANTI E/O FERITI”.

La documentazione per partecipare è disponibile al seguente link: SERVIZIO GESTIONE CANILE

