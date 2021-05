SfogliAMOci, il primo festival del libro per bambini in terra apuana. Dal 17 al 20 ottobre con eventi al Ducale, palazzo Nizza, biblioteca e sala consiliare

Quattro giornate dedicate al libro e alla letteratura per l’infanzia all’interno di Palazzo Ducale con eventi collegati che si svolgeranno in piazza Aranci, in biblioteca e a Palazzo Nizza. Si chiama SogliAMOci ed è la prima edizione di un festival del libro per bambini in terra apuana.

Ideato da Francesca Bianchi, presidente dell’associazione Bookcrossing Massa, con il patrocinio di Comune di Massa, biblioteca civica, Provincia Massa Carrara, Regione Toscana, Lions e associazione Gianni Rodari, l’evento è in programma dal 17 al 20 ottobre e si compone di una serie di manifestazione collaterali, con mostre-mercato del libro,incontri di lettura ad alta voce, laboratori, convegni, presentazioni di libri e confronti con gli autori.

Presentata in conferenza stampa a palazzo civico dall’assessora alla Cultura Veronica Ravagli con la presidente della commissione Cultura Sara Tognini alla presenza dell’organizzatrice, la manifestazione gode della partecipazione attiva e volontaria di parecchie associazioni locali che si occupano di problematiche legate al linguaggio e ai disturbi dell’apprendimento, di promozione e socializzazione per bambini e del mondo della scuola con il coinvolgimento diretto di alcuni insegnanti, la calendarizzazione di visite guidate per studenti e di alcuni eventi curati dagli studenti.

Il programma si apre giovedì 17 ottobre, alle 10.30, con Maurizio Castagna al Ducale per la presentazione del libro "La grande maratona Capri-Napoli". Alle 17 in sala Resistenza il professor Federico Batini terrà l'incontro "Leggere ad alta voce, metodi e strategie per costruire competenze per la vita". Alle 16, in biblioteca, inaugura la mostra "Il mondo dei sogni" dell’illustratrice Anna Raffo e si terrà la presentazione dei libri di Francesca Petrucci "Mia Story" e "Basta una coda". A Palazzo Nizza una mostra a cura del liceo Palma è dedicata a Gianni Rodari. Venerdì 18 ottobre alle 11 Hafez Haidar incontrerà i ragazzi del liceo linguistico per una conferenza su "Il ruolo del traduttore oggi", alle 17 nella Sala della Resistenza la presentazione del libro "Le Mille e una notte" a cura dello stesso Haidar. Alle 21.30 nella Sala ex presidenza concerto per pianoforte a cura del liceo Palma. In piazza Aranci previsti stand di Coldiretti e associazioni sportive dell’Aics di Massa Carrara. Alle 17 in biblioteca prevista la lettura animata di libri in simboli per bambini da 3 a 10 anni a cura di Maria Caterina Minardi. Il programma di sabato 19 ottobre si apre con l’incontro di Alessandro Quasimodo con gli studenti del classico per la conferenza intitolata "La poesia oggi"; alle 15.30 nella Sala ex presidenza la presentazione del libro di Tiziana Morone "Felice di nome e di fatto". Alle 17 in Sala della Resistenza Alessandro Quasimodo e Marina Pratici incontreranno i bambini delle primarie. Alle 21.30 in sala del consiglio comunale un concerto a cura del liceo musicale Palma con Massimo Montali. La giornata di domenica 20 sarà prevalentemente dedicata alle letture ad alta voce e agli spettacoli dell’associazione Aics Massa Carrara. Anche il Ccn Massa da Vivere sosterrà la manifestazione offrendo buoni spesa da utilizzare nei negozi del centro a tutti coloro che acquisteranno libri durante l’evento .

"La manifestazione nasce da un’idea che ci ha proposto Francesca Bianchi – ha spiegato l’assessore Ravagli - subito sposata dal mio assessorato e condivisa anche dalla Commissione cultura come una buona occasione per promuovere cultura e l’amore per la lettura dalla più tenera età". Per la presidente Sara Tognini si tratta di un evento culturale a 360 gradi che vede il coinvolgimento di molte realtà quali la Gianni Rodari e dell’associazionismo di settore che da tempo, con grande sensibilità e competenza, si prodiga sul territorio comunale per favorire la diffusione del libro, per stimolare e avvicinare alla lettura anche i bambini con problematiche dell’apprendimento".

