Si cercano sponsor per l'edizione 2021 del Premio Mercurio d'Argento. Proposte entro il 30 giugno ore 12,45

In previsione della ripresa degli spettacoli aperti al pubblico, il Comune di Massa ha dato avvio ai preparativi per l'organizzazione del "Premio Mercurio d'Argento" con la ricerca di sponsor e partner privati intenzionati a collaborare all'edizione 2021 dell'evento.

L'avviso è rivolto a organismi quali imprese, associazioni, fondazioni e istituzioni in genere che potranno proporre al Comune o erogazioni economiche (sponsorizzazioni di natura finanziaria) o fornitura di beni e servizi (sponsorizzazione di natura tecnica). Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione garantirà adeguata visibilità graduata in base alla rilevanza economica delle singole sponsorizzazioni.



Modalità e termini di presentazione delle proposte

I soggetti interessati alla sponsorizzazione devono far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa, Via Porta Fabbrica, 1- 54100 Massa, entro le ore 12.45 del giorno mercoledì 30 giugno 2021 con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo (aperto dal lunedì al venerdì orario 9.00-12.30 ed il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 17.00);

- tramite raccomandata del servizio postale o corriere privato;

- tramite pec all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it;

La comunicazione dovrà contenere la dicitura “Sponsorizzazione “Mercurio d’Argento - Città di Massa” edizione 2021”.

Ufficio Relazioni col Pubblico