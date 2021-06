Sospesa la revisione delle iscrizioni al Registro del Volontariato

In accordo con la Regione Toscana, la revisione periodica dell'iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato per l'anno 2021 (L.R.T. 28/93, art. 14, c.1) al momento è sospesa.

Per chi non avesse ancora provveduto a modificare lo Statuto, si informa che il "Decreto Semplificazioni" (D.L. n. 77/2021) ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Organizzazioni Di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017 possono adeguare i propri statuti con le modalità agevolate (art. 101, c. 2, CTS).



Informazioni: Ufficio Albi Terzo Settore Rosalia Biagi tel.0585/490302 rosalia.biagi@comune.massa.ms.it