Valentina Lodovini in scena ai Servi

Valentina Lodovini in "Tutta casa, letto e chiesa" fa tappa al Teatro dei Servi martedì 5 e mercoledì 6 febbraio per la stagione di prosa proposta dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo onlus.

Scritto a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame sul finire degli anni Settanta, Tutta casa, letto e chiesa è un testo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna.

Nello stile ironico e sarcastico proprio del premio Nobel, con la forza e la passione della Rame per la causa femminista, va in scena uno spettacolo di denuncia sociale, che fa ridere amaro e riflettere.

“Il protagonista assoluto di questo spettacolo sulla donna – diceva in effetti la stessa Rame nel presentare lo spettacolo - è l’uomo, o meglio il suo sesso. Non “in carne e ossa”, ma comunque presente... che incombe e schiaccia le donne” che si battono per l’emancipazione, chiedono parità di diritti, parità sociali, parità sessuali ma sembrano, soprattutto in questo campo, non arrivare mai a uguagliare l’uomo e, agli albori del secondo millennio, restano ancora sottomesse alla “cultura” maschilista.

Lo spettacolo è composto da quattro monologhi centrati sul consumismo come grimaldello dello sfruttamento patriarcale e di classe; sulla prepotenza del sistema giudiziario, legislativo e del “senso comune” contro chi denuncia molestie e violenze sulla maternità come (unica) modalità di auto-realizzazione e le difficoltà di accedere all’aborto; sul ricorso sempre più diffuso alla chirurgia estetica. Con qualche ritocchino al testo originale per attualizzare lo spettacolo, protagoniste sono altrettante figure femminili: c’è la casalinga per antonomasia, tutta centrata all’interno della famiglia che ha tutto tranne la considerazione; la minorenne incinta alle prese con il “senso materno”, la responsabilizzazione femminile e le difficoltà ad abortire; l’operaia sfruttata tre volte: in casa, in fabbrica e a letto e un’ “Alice nel paese senza meraviglie” alle prese con un moderno "cavaliere del lavoro” che la spinge a cambiare per essere più “performante”.

Sandro Mabellini firma la regia di questo spettacolo con l’aiuto di Rachele Minelli. La scenografia è di Chiara Amaltea Ciarelli mentre al movimento scenico c’è Silvia Perelli. Luci a cura di Alessandro Barbieri e musica di Maria Antonietta. Lo spettacolo è una produzione Pierfrancesco Pisani, TPE-Teatro Piemonte

Fonte: D.L. Ufficio stampa