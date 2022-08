Vigilanza meteo codice giallo per temporali forti dalla mezzanotte del 30 agosto 2022

Il Centro funzionale Monitoraggio Meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso per temporali forti valido dalla mezzanotte di martedì 30 agosto alle ore 20.00 di mercoledì 31 agosto 2022.In uno scenario caratterizzato da elevata incertezza, saranno possibili fenomeni intensi (temporali forti con possibili colpi di vento e grandinate) occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale.E' comunque importante seguire costantemente gli aggiornamenti della situazione anche attraverso il Centro Funzionale Regionale.