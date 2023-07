Volantino per la prevenzione del rischio calore

La Regione Toscana mette a disposizione dei datori di lavoro un volantino contenente un codice QR dal quale è possibile accedere e scaricare le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore". Le linee di indirizzo contengono disposizioni utili a prevenire malori dovuti al caldo, forniscono informazioni sui fattori che ne determinano l’insorgenza e su come intervenire per contrastare i malesseri psico-fisici che ne possono conseguire. Si tratta di misure di tutela fondamentali da applicare in tutte le lavorazioni all’aperto e in quelle che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Il volantino è disponibile in allegato alla presente notizia.

