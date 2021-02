Zona rossa: mercati settimanali sospesi. Autorizzati solo i banchi alimentari

Con l’inserimento della Toscana tra le regioni ad alto rischio per il contagio da COVID 19 e la conseguente necessità di applicazione, sull’intero territorio, delle disposizioni contenute nell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 (misure di contenimento per aree caratterizzate da massima gravità), l’Amministrazione Comunale di Massa ha disposto la chiusura dei mercati settimanali indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

La localizzazione dei banchi alimentari resterà invariata sia per il mercato del Martedì sia per quello dei produttori agricoli del Mercoledì.

Il mercato di Marina del Venerdì, anche in questo caso limitato ai soli banchi alimentari, si terrà nell'area di parcheggio di via Casola.

